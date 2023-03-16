Нєбитов: Поліція Київської області має 55 службових собак

Про це під час презентації новітніх авто для кінологів поліції Київщини заявив начальник поліції столичного регіону Андрій Нєбитов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз у нас є 55 собак, (які виконують роботу — ред.) за різними напрямками. Є і пошукові собаки, і собаки, які допомагають шукати зброю, вибухівку, наркотики, і собаки, які шукають людей та тіла загиблих. Усьому цьому передує дуже важка підготовка цих собак і, звичайно, це колосальна робота саме кінологів”, - поінформував він.

Зі свого боку начальник кінологічного центру поліції Київщини Максим Піщанський сказав, що серед цих собак є і дві “гуманітарні” собаки — вони шукають людські останки і тіла.

Андрій Нєбитов розповів, що відомий філантроп Говард Баффет під час поїздки на Київщину відзначив роботу кінологічного центру поліції столичної області в Ірпені. Баффет передав для поліції Київської області 10 бельгійських вівчарок, які вже працюють і дають результати.

“Говард під час нещодавньої зустрічі пообіцяв ще додатково 10 розшукових собак - це ті собаки, які працюють безпосередньо по зброї і вибухівці. Якщо нам цих 10 (собак — ред.) дадуть вже підготовленими, то це буде дуже суттєве поповнення (до наявної кількості собак — ред.)”, - сказав Нєбитов.

Окремо, відповідаючи на питання, керівник поліції Київської області підтвердив, що з початком повномасштабної війни з рф у кінологічних підрозділів поліції Київщини роботи стало більше.

Піщанський зазначив, що торік поліцейські Київщини разом із службовими собаками здійснили понад 1400 виїздів по території області, що є найбільшим показником за 2022 рік по всій Україні. За його інформацією, за 2021 рік було зафіксовано понад 800 таких виїздів.

Під час презентації у польових умовах кінологи продемонстрували роботу службових собак із затримання злочинців, пошуку вибухівки та наркотиків, а також слідової роботи.

Також очільник поліції Київщини повідомив про плани відкрити кінологічний центр у Бучанському районі.

“У нас є недобудова у Бучанському районі, кінологічного центру, і у нас є певні домовленості. І ми це, звичайно, презентуємо тоді, коли це вже буде готовий проєкт, який ми плануємо реалізувати. Ми плануємо зробити там і класи, і місце проживання для кінологів, які разом із своїми собаками будуть приїжджати і готуватися безпосередньо на базі цього центру”, - сказав Нєбитов.