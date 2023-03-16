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Нєбитов: Поліція Київської області має 55 службових собак

16.03.2023 / 10:18
Поліція Київської області має 55 службових собак, які виконують роботу на різних напрямках.

Про це під час презентації новітніх авто для кінологів поліції Київщини заявив начальник поліції столичного регіону Андрій Нєбитов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз у нас є 55 собак, (які виконують роботу — ред.) за різними напрямками. Є і пошукові собаки, і собаки, які допомагають шукати зброю, вибухівку, наркотики, і собаки, які шукають людей та тіла загиблих. Усьому цьому передує дуже важка підготовка цих собак і, звичайно, це колосальна робота саме кінологів”, - поінформував він.

Зі свого боку начальник кінологічного центру поліції Київщини Максим Піщанський сказав, що серед цих собак є і дві “гуманітарні” собаки — вони шукають людські останки і тіла.

Андрій Нєбитов розповів, що відомий філантроп Говард Баффет під час поїздки на Київщину відзначив роботу кінологічного центру поліції столичної області в Ірпені. Баффет передав для поліції Київської області 10 бельгійських вівчарок, які вже працюють і дають результати.

“Говард під час нещодавньої зустрічі пообіцяв ще додатково 10 розшукових собак - це ті собаки, які працюють безпосередньо по зброї і вибухівці. Якщо нам цих 10 (собак — ред.) дадуть вже підготовленими, то це буде дуже суттєве поповнення (до наявної кількості собак — ред.)”, - сказав Нєбитов.

Окремо, відповідаючи на питання, керівник поліції Київської області підтвердив, що з початком повномасштабної війни з рф у кінологічних підрозділів поліції Київщини роботи стало більше.

Піщанський зазначив, що торік поліцейські Київщини разом із службовими собаками здійснили понад 1400 виїздів по території області, що є найбільшим показником за 2022 рік по всій Україні. За його інформацією, за 2021 рік було зафіксовано понад 800 таких виїздів.

Під час презентації у польових умовах кінологи продемонстрували роботу службових собак із затримання злочинців, пошуку вибухівки та наркотиків, а також слідової роботи.

Також очільник поліції Київщини повідомив про плани відкрити кінологічний центр у Бучанському районі.

“У нас є недобудова у Бучанському районі, кінологічного центру, і у нас є певні домовленості. І ми це, звичайно, презентуємо тоді, коли це вже буде готовий проєкт, який ми плануємо реалізувати. Ми плануємо зробити там і класи, і місце проживання для кінологів, які разом із своїми собаками будуть приїжджати і готуватися безпосередньо на базі цього центру”, - сказав Нєбитов.

собаки, Нєбитов, Піщанський, поліція
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