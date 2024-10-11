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Зеленський назвав кількість КАБів та дронів, які росія запустила по Україні минулого тижня

21.10.2024 / 14:21
За минулий тиждень, з 14 по 20 жовтня, російські війська запустили по Україні понад 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів різних типів.

Про це поінформував президент Володимир Зеленський у неділю, 20 жовтня.

Зеленський наголосив, що ворог щоденно завдає ударів по українських містах і громадах.

"Свідомий терор ворога проти наших людей. Об’єднаний задля захисту світ здатен протистояти цьому цілеспрямованому терору. Україна потребує більше засобів ППО та далекобійності. Я вдячний усім партнерам, які це усвідомлюють і підтримують нас", - зазначив глава держави.

Зеленський
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