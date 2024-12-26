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Лубінець: Наразі є попередня домовленість з рф, що обміни полоненими у 2025 році стануть систематичними

07.01.2025 / 09:10
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про наявність попередньої домовленості з російською стороною про те, що у 2025 році обміни будуть систематичними, з пріоритетністю повернення передусім тяжкохворих і тяжкопоранених.

"Наразі є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжкохворих і тяжкопоранених", - написав він у телеграмі у понеділок.

За його словами, також досягнуто попередньої домовленості, "що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою МКЧХ".

"Ми побачимо, чи дотримається російська сторона свого слова", - зазначив Лубінець.

Лубінець, МКЧХ
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