Лубінець: Наразі є попередня домовленість з рф, що обміни полоненими у 2025 році стануть систематичними

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про наявність попередньої домовленості з російською стороною про те, що у 2025 році обміни будуть систематичними, з пріоритетністю повернення передусім тяжкохворих і тяжкопоранених.

"Наразі є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжкохворих і тяжкопоранених", - написав він у телеграмі у понеділок. За його словами, також досягнуто попередньої домовленості, "що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою МКЧХ". "Ми побачимо, чи дотримається російська сторона свого слова", - зазначив Лубінець.