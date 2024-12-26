У Washington Post назвали кількість мобілізованих українців

Про це повідомляє Washington Post із посиланням на українських і західних чиновників.

За даними видання, "українські та західні офіційні особи підрахували, що Київ мобілізував приблизно 200 тис. новобранців".

Водночас українські військові, які дали інтерв'ю на умовах анонімності, критикують мобілізаційну кампанію за її "повільність і неузгодженість". За словами солдатів, вони часто змушені витрачати власні кошти або покладатися на допомогу волонтерів для забезпечення необхідним обладнанням, таким як дрони чи транспортні засоби.

У 2023 році український парламент ухвалив закон, що знизив мінімальний вік мобілізації до 25 років. Проте військовослужбовці вважають, що ці заходи були запроваджені запізно, коли військові підрозділи вже тривалий час відчували нестачу кадрів. Вони також відзначають зростання кількості дезертирів, оскільки люди більше не готові добровільно йти на фронт.

"Коли я лише прийшов в армію, ситуація була складною. Але зараз для нових військових усе настільки погано, що я не засуджую тих, хто дезертує", - розповів 27-річний піхотинець 35-ї бригади Олександр.

Деякі солдати визнають, що західна підтримка зброєю послабилась і, ймовірно, продовжуватиме зменшуватися.

Журналісти WP поспілкувалися з військовими із шести різних бригад, що воюють на сході України. Більшість опитаних скептично ставляться до можливості припинення вогню з боку росії. Військові визнають, що ініціатива зараз належить противнику, і висловлюють побоювання, що Україна може опинитися змушеною піти на болісні поступки.

"Ситуація зараз гірша, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Про що ми можемо домовлятися? Ми можемо лише погоджуватися на їхні умови, які очевидно будуть для нас неприйнятними", - зазначив 33-річний капітан і командир роти 35-ї бригади Тарас.

Деякі військові побоюються, що навіть якщо бої завершаться, росія може знову напасти в майбутньому.