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Washington Post: Залужний розповів Зеленському, що росія збирається мобілізувати 400 тисяч осіб для відправки на війну

01.02.2024 / 12:16
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив президенту Володимиру Зеленському, що країна-агресор росія збирається мобілізувати 400 тисяч осіб для відправки на війну в Україну.

Про це повідомило американське видання The Washington Post із посиланням на чиновника, нібито знайомого з перебігом бесіди Залужного та Зеленського.

Співрозмовник видання розповів, що 29 січня головнокомандувач та президент були присутні на нараді, на якій, окрім усього іншого, обговорювали питання мобілізації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що військове керівництво попросило мобілізувати близько 500 тисяч нових солдатів, необхідних для оборони держави.

За словами співрозмовника видання, під час наради Зеленський нібито назвав недоцільною мобілізацію такої кількості людей з огляду на брак зброї, спорядження та місць для їхнього тренування.

Залужний заперечив Зеленському, що вже зараз українська армія відчуває брак особового складу через зростаючі втрати.

Він також попередив президента, що Україна має відповідати росії, яка планує здійснити мобілізацію 400 тисяч осіб для відправки на війну.

Washington Post, Зеленський, мобілізація, Залужний
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