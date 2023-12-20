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Зеленський: Військові запропонували мобілізувати додатково до 500 тисяч людей

20.12.2023 / 09:10
Зеленський: Військові запропонували мобілізувати додатково до 500 тисяч людей
Військові запропонували мобілізувати додатково 450-500 тис. людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це все-таки питання наших військових, головкому, Генштабу, вони звернулися на рівні нашої Ставки з питання мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулися щодо захисту нашої країни і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. Їхня точка зору була на Ставці, вони запропонували мобілізувати додатково 450-500 тис. людей", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок.

Президент наголосив, що це "дуже серйозна цифра".

"Я сказав, що мені потрібно більше аргументів, щоб підтримувати цей напрям", - додав він.

Водночас глава держави повідомив, що мобілізація коштуватиме Україні 500 млрд грн.

"Що стосується фінансів, то між нами: мобілізація в такому форматі коштуватиме Україні додаткових 500 млрд грн. І тому я як президент України, як людина, яка багато свого часу віддає, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку Україні, хотів би розуміння з цього питання від прем'єр-міністра і міністра фінансів", - сказав Зеленський.

Зеленський, мобілізація
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