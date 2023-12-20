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Опендатабот: За півтора роки повномасштабної війни державні кордони України перетнули 50 млн разів

19.12.2023 / 18:30
За півтора роки повномасштабної війни, з січня 2022 по червень 2023, державні кордони України перетнули 50 млн разів. З них залишили Україну 26,36 млн осіб, а в’їхали - 23,66 млн осіб. Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот, яка порівняла державні дані з інформацією Організації об’єднаних націй.

Скільки українців виїхало за кордон та живуть там – читайте в матеріалі.

Скільки українців виїхало за кордон: статистика

Протягом перших шести місяців поточного року з України виїхало 8,2 мільйони громадян, тоді як в’їхало 7,97 мільйона. Різниця, що становить 230 тисяч осіб, є майже в 11 разів меншою, ніж показник за аналогічний період торік.

У порівнянні з минулим роком, коли Україну покинуло на 2,62 мільйона осіб більше, ніж заїхало, це є важливим покращенням. У другому півріччі 2022 року люди виявляли більше зацікавленості в поверненні до України, адже за цей період прибуло на 149 тисяч громадян більше, ніж виїхало.

Виїзд українців за кордон: які дані ще відомі

З початку повномасштабної війни різниця між кількістю тих, хто виїхав та прибув до України, склала 2,7 мільйона осіб. З них більшість, а саме 2,4 мільйона, є громадянами України, а решта – іноземці. Зазначимо, що у березні та квітні цього року кількість повернулих українців перевищувала тих, хто виїжджав.

Однак з травня 2023 року ситуація змінилася у зворотному напрямку – особливо під час літніх відпусток.

Незважаючи на все ще переважаючу кількість виїжджаючих, у першому півріччі 2023 року частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, становила 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022 року цей показник склав 27,5%, а за весь минулий рік – 13,6%.

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