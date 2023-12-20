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Довіра до Зеленського зменшується, але він зберігає переважну довіру серед українців, - опитування

19.12.2023 / 17:27
Зараз 62% громадян довіряють президенту Володимиру Зеленському. 18% - не довіряють.

Про це свідчить опитування, опублікованих виконавчим директором КМІС Антоном Грушецьким.

Довіра до президента зменшується, але він зберігає переважну довіру серед українців. У грудні 2022 року 84% довіряли Зеленському, не довіряли - 5%.

У грудні 2021 року рівень довіри був набагато нижчий. Тоді президенту довіряли лише 27% українців, а 50% - не довіряли.

"Наростання критики і зниження довіри владі, скоріше за все, є наслідком, з одного боку, несправджених очікувань на цей рік та, з іншого боку, претензіями щодо ефективності та прозорості діяльності. Важливо, що при цьому критика наразі не переростає у вимоги виборів (зараз абсолютна більшість проти будь-яких виборів), а також що більшість українців зберігають довіру президенту", - вказав Грушецький.

Він додав, що президент зберігає високу легітимність. Це потрібно для підтримання керованості державних інституцій у цей складний період та для проведення складних переговорів із західними партнерами.

опитування, Зеленський
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