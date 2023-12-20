Залужний: Мобілізацію треба повернути в ті рамки, які працювали раніше

Про це пише delo.ua з посиланням на РБК-Україна.

"Рекрутинг оцінювати трошки зарано, а що стосується питань мобілізації, її не те що треба підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше", наголосив Залужний.

Він підкреслив, що тих хлопців, які воюють на передньому краї, має хтось замінювати.

Головнокомандувач зауважив, що іноді військові залишаються сам на сам, а це зовсім неправильно.

Також журналісти запитали у Залужного, чи звільнення обласних воєнкомів сильно вплинуло на ефективність мобілізації.

"Це були професіонали, вони знали як це робити, а їх немає зараз", - зазначив головнокомандувач.