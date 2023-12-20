Нацкомісія зі стандартів мови тимчасово не проводитиме екзаменів на рівень володіння українською мовою

Про це з посиланням на пресслужбу Національної комісії зі стандартів державної мови, передає УНН.

«У зв’язку з проведенням технічних робіт в інформаційно-комунікаційній системі "Іспитова система для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою" Національна комісія зі стандартів державної мови оголошує з 19 грудня 2023 року перерву в проведенні іспитів на рівень володіння державною мовою», - йдеться в дописі.

Зазначається, що про відновлення роботи інформаційно-комунікаційної системи "Іспитова система для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою" Нацкомісія повідомить додатково.