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Нацкомісія зі стандартів мови тимчасово не проводитиме екзаменів на рівень володіння українською мовою

19.12.2023 / 13:19
Національна комісія зі стандартів державної мови тимчасово не проводитиме екзаменів на рівень володіння українською мовою.

Про це з посиланням на пресслужбу Національної комісії зі стандартів державної мови, передає УНН.

«У зв’язку з проведенням технічних робіт в інформаційно-комунікаційній системі "Іспитова система для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою" Національна комісія зі стандартів державної мови оголошує з 19 грудня 2023 року перерву в проведенні іспитів на рівень володіння державною мовою», - йдеться в дописі.

Зазначається, що про відновлення роботи інформаційно-комунікаційної системи "Іспитова система для проведення іспитів на рівень володіння державною мовою" Нацкомісія повідомить додатково.

українська мова
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