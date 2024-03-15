Мінкульт: Уряд схвалив програму забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури.

Програма передбачає спецпроєкти:

- подолання наслідків лінгвоциду державної мови та заходи з відновлення функціонування української мови на деокупованих територіях;

- інформаційні кампанії та інші заходи з промоції української мови в Україні та світі;

- удосконалення рівня володіння та викладання української мови педагогічними працівниками.

Документом зафіксовано, що українська мова – це мова надання публічних послуг. До 2030 року 100 % держслужбовців та посадових осіб мають володіти державною мовою, надавати нею публічні послуги і здійснювати публічні комунікації.

Також програмою передбачається, що українська – мова комунікацій, ведення документації та споживання інформації. Для цього створюватимуть додаткові умови для опанування державної мови працівниками бізнес-сфери, а також запровадять чіткі державні стандарти, зокрема української професійної термінології.

Українська також має стати основною мовою спілкування у побуті. Для цього необхідно задовольнити приватні культурні потреби україномовним якісним культурним продуктом.

Реалізація програми сприятиме тому, щоб до 2030 року 80 % українців в родині та побуті розмовляли українською. Частка україномовного культурного продукту має збільшитись з 55 % до 85 %.