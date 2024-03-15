Рахманін: Залужний буде третім генералом на посаді посла

Про це нагадав народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в ефірі Radio NV.

"Залужний буде третім генералом на посаді посла", - сказав Рахманін.

Нардеп нагадав, що колишнього міністра оборони, генерал-лейтенанта у відставці Андрія Тарана президент призначив послом у Словенії.

"Хоча мені здається, що Любляна знаходиться достатньо далеко від Лук'янівки. На мій погляд, він мав би вирішувати не дипломатичні питання, а щонайменше давати свідчення компетентним органам за все те, що він робив на посаді міністра оборони", - сказав Рахманін.

Також нардеп нагадав, що генерал-майор запасу Олександр Поліщук очолює посольство України в Індії.

"Таран у Любляні, за моєю інформацією, не робить нічого від слова взагалі. А Поліщук виявився, принаймні за тією інформацією, яку я маю, достатньо ефективним послом. Бо його діяльність скерована на те, аби якомога більше схилити Індію до різного рівня допомоги, підтримки, загалом до послідовної зміни позиції Індії щодо України. І Поліщук якраз у цьому сенсі, за тією інформацією, яку я мав, виявився достатньо ефективним", - сказав Рахманін.