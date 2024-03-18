Буданов: Бійці російських батальйонів, які операції на території рф, стають силою і Україна буде їм допомагати

"Наскільки нам відомо, вони не мають наміру найближчим часом закінчувати. Вони будуть робити те, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо, сил у них достатньо, щоб як мінімум досягти обмеженого успіху. Що буде далі - побачимо з часом", - сказав глава ГУР в ефірі телемарафону.

Буданов також висловився про те, що російські добровольчі формування поступово набувають суб'єктності: "їх однозначно вже не можна назвати угрупованнями, це вже сила. Їх зараз кілька, і вони близькі до об'єднання на принципах спільного бачення необхідності трансформації російської федерації. Я думаю, до них приєднуватимуться різні рухи опозиційних сил, які перебувають як усередині росії, так і за кордоном".

"Ці хлопці показали, що є багато шляхів як повернути своє. Не лише розмовами про те, що хочуть щось змінити, а й діями", - сказав Буданов. Відповідаючи на запитання про можливу допомогу України, Буданов сказав, що вони допомагали нам дуже ефективно з перших днів війни, тому ми допомагатимемо їм "у міру наших можливостей".

12 березня бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" і "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, а в телеграм-каналах з'явилося відео нібито присутності військових на території рф і стрілянини. Добровольці російського легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт Тьоткіно Курської області.