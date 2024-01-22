Войти | Зарегистрироваться
17:53

вторник,
23 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Буданов: Зараз КНДР є найбільшим постачальником зброї для російської армії

22.01.2024 / 12:16
Північна Корея є найбільшим постачальником зброї для росії.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю для Financial Times.

За його словами, на війні в Україні росіяни витрачають більше зброї та боєприпасів, ніж можуть вироблятиити, водночас вони борються з контролем якості.

"Саме цим пояснюється пошук росією зброї в інших країнах", – сказав керівник ГУР.

За даними Буданова, зараз КНДР є найбільшим постачальником зброї для російської армії.

"Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило росії трохи видихнути", – заявив він, додавши, що без допомоги КНДР ситуація була б катастрофічною для росіян.

При цьому керівник ГУР зазначив, що росіяни хотіли б не покладатися на зовнішню допомогу, бо для них "це завжди вважалося нижче їх, це приниження".

Як зазначив Буданов, ще одна проблема, яка стоїть перед росією, – це жива сила. Зараз кремль втрачає стільки чи навіть більше військ, ніж може набрати.

ГУР, Буданов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 января
22 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.