Буданов: Зараз КНДР є найбільшим постачальником зброї для російської армії

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Посол: Події 2023 року в Чорному морі стали справжньою перемогою України
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Туск: Увага до слів путіна є зайвою
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Головнокомандувач ЗС Норвегії: росія наростила свої військові потужності набагато швидше, ніж очікувалося
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13:19
Туск: Сьогодні ті, хто прикидається нейтральним щодо війни в Україні, заслуговує на найтемніше місце в політичному пеклі
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10:12
США: росія – це підпалювач, який звинувачує пожежників, щоби продовжувати свої злочини
- 17:27
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Ексголова Світового банку закликав Захід без вагань скористатися замороженими активами рф
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Україна хоче ввести санкції проти транспортного сектору рф терміном на 50 років
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Українцям нагадали, як дізнатися свою кредитну історію
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Бойко: Українці заборгували за електроенергію 15 мільярдів гривень
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В Укрзалізниці розповіли про нову послугу з накопичення маршрутів
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