Зеленський: Якщо ми втомимося, ми втратимо те, що маємо

Про це в інтерв’ю Channel 4 News сказав український Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

«Коли ми говоримо втомленість. Ми повинні розділяти ось які речі. Тут є нюанс. "Втомленість від війни" - ми не можемо собі її дозволити. В іншому випадку вийде так, що хтось захищає державу. А коли я говорю "захист", це не лише фронт, це і люди, які працюють, і люди, які мають бізнес, які сплачують податки. можна втомитись робити це під ракетами. Але люди продовжують це робити. І це все важливо. Втомитись ми не маємо права. А якщо ми втомимось, в цьому сенсі слова, ми втратимо те що маємо»,– пояснив Зеленський.

Втім Президент зазначив, що люди справді втомлюються. Однак, не дозволяють собі робити це у шкоду своїй основній діяльності, і її яксоті.

"Можна дозволити собі втомитись ввечері, але зранку доведеться захищати державу. Боротись за неї", – сказав Зеленський.

Додавши що це необхідність для українців, які хочуть зберегти свою державу.