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Зеленський: Якщо ми втомимося, ми втратимо те, що маємо

22.01.2024 / 13:19
Зеленський: Якщо ми втомимося, ми втратимо те, що маємо
Втомленість від війни ми не можемо собі дозволити. Якщо ми втомимося, ми втратимо те, що маємо.

Про це в інтерв’ю Channel 4 News сказав український Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

«Коли ми говоримо втомленість. Ми повинні розділяти ось які речі. Тут є нюанс. "Втомленість від війни" - ми не можемо собі її дозволити. В іншому випадку вийде так, що хтось захищає державу. А коли я говорю "захист", це не лише фронт, це і люди, які працюють, і люди, які мають бізнес,  які сплачують податки.  можна втомитись робити це під ракетами. Але люди продовжують це робити. І це все важливо. Втомитись ми не маємо права. А якщо ми втомимось, в цьому сенсі слова, ми втратимо те що маємо»,– пояснив Зеленський.

Втім Президент зазначив, що люди справді втомлюються. Однак, не дозволяють собі робити це у шкоду своїй основній діяльності, і її яксоті.

"Можна дозволити собі втомитись ввечері, але зранку доведеться захищати державу. Боротись за неї", – сказав Зеленський.

Додавши що це необхідність для українців, які хочуть зберегти свою державу.

війна, Зеленський
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