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Зеленський: Українська армія витискає війну на територію агресора

11.08.2024 / 10:10
Українська армія продовжує утримувати фронт і витискати війну на територію агресора, заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні.

"Відзначу за цей тиждень усіх наших воїнів – бойові бригади, які дійсно результативно захищають нашу державу, знищують окупанта. Увесь фронт ми не залишаємо без уваги. Кожен напрямок, всі точки бойових зіткнень. Сумщина, Харківщина, всі напрямки на Донеччині, зокрема найбільш жорсткі – Покровський, Торецький, Краматорський, – і південь нашої держави. Всюди є за що подякувати українським воїнам", - зазначив президент.

Окремо він відзначив 47-му, 110-ту окремі механізовані бригади, що діють на покровському напрямку, а також 1-й окремий штурмовий батальйон, 35-ту окрему бригаду морської піхоти, 54-ту окрему механізовану бригаду, 57-ту і 59-ту окремі мотопіхотні, 77-му окрему аеромобільну і 100-ту окрему механізовану бригаду, і спеціальний підрозділ ГУР за дії на південному напрямку.

"І сьогодні кілька разів уже доповідав Головком Сирський – щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, – тиск на агресора", - наголосив президент.

війна, Зеленський
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