Демченко: Надання ДПСУ доступу до державних реєстрів дасть змогу уникнути підробок документів

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Для людей це нічого не змінює, а для прикордонників, наших інспекторів це формалізує роботу щодо перевірки документів, щоб уникнути можливості використання людьми підробок. Ці зміни - це уряд розглянув надання можливості Держприкордонслужбі отримувати інформацію з різних реєстрів, баз даних шляхом інформаційного взаємообміну і доступу до цієї інформації ", - розповів Демченко.

За його словами, це, можливо, навіть пришвидшить перетин кордону, оскільки прикордонники одразу бачитимуть усі необхідні дані про особу, яка прибуває на паспортний контроль.

Як додав він, після набуття чинності відповідної постанови уряду, ДПСУ укладатиме договори з відповідними органами влади, які є розпорядниками чи власниками реєстрів та баз даних, щоб узгодити використання персональної інформації осіб, які слідуватимуть через кордон.