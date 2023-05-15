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Демченко: рф активно виводить з білорусі свої підрозділи

16.05.2023 / 17:27
Останнім часом рф активно виводить з білорусі свої підрозділи. Цих окупантів вивозять у росію, а потім перекидають на Схід України.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко в телемарафоні "Єдині новини", передає Gazeta.ua.

"Кількість російських військових у білорусі могла досягати 10-11 тисяч. Але як правило ті підрозділи, які пройшли підготовку, росія виводила на територію своєї країни, щоб поповнити свої сили на Сході нашої країни. Останнім часом більше виводять підрозділів із білорусі, а поповнення підрозділів, що вийшли, практично не відбувається", – сказав Демченко.

За його словами, нині у білорусі перебуває близько 2,5 тис. російських військових. Вони переважно дислокуються на полігонах і займаються підготовкою.

"Але та кількість російських військовослужбовців на цей момент нижча, ніж була кілька місяців тому", – зазначив Демченко.

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію на кордоні із білоруссю. На сьогодні у сусідній країні не фіксують ворожого угрупування, яке могло б спробувати прорвати кордон .

"Ситуація по кордону з білоруссю залишається повністю контрольованою. Ми не відзначаємо з іншого боку кордону, що росія має необхідне угруповання, яке могло б зробити вторгнення на територію нашої країни", – сказав Демченко.

Демченко, ДПСУ
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