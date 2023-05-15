Войти | Зарегистрироваться
08:41

среда,
17 мая
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

У рф зафіксовано мінімальний приріст парку автомототранспортних засобів, - ЗМІ

16.05.2023 / 15:23
Мінімальний за останні п'ять років приріст парку автомобілів і мотоциклів зафіксували минулого року в росії. Це зумовлено зупинкою виробництв на тлі західних санкцій, що були введені через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це сказано в інформаційно-аналітичному огляді Наукового центру безпеки дорожнього руху мвс росії, повідомляє російське пропагандистське інформагентство тарс.

"Зафіксовано мінімальний приріст (на 0,5%) парку автомототранспортних засобів за п'ять років. Зниження темпів зростання у 2022 році є наслідком зміни геополітичної ситуації, через яку автомобільна промисловість зіткнулася з низкою нових викликів", - пояснють російські урядовці, натякаючи на запровадження санкцій і вихід багатьох автокомпаній з ринку рф.

Крім того, в росії зросла частка застарілих моделей транспортних засобів із тривалими термінами експлуатації.

"Близько 42,7% (21,6 млн) легкових, 55,4% (3,7 млн) вантажних автомобілів, 39,1% (0 ,33 млн) автобусів, 85,6% (2 млн) мототранспортних засобів та 71,9% самохідних машин та причепів до них експлуатуються понад 10 років”, - сказано в повідомленні.

У 2022 році значно зріс (на 82%) імпорт автомобілів з пробігом, "ввезених зі східних країн", що може істотно вплинути на стан парку автомототранспортних засобів вже в 2023 році.

Нагадаємо, у грудні 2022 року стало відомо, що на автомобільному ринку росії тепер представлені машини лише з двох країн - Китаю та власне самої рф.

Додамо, що НАЗК внесло китайську автомобілебудівну компанію Great Wall Motor до міжнародних спонсорів війни за відмову йти з ринку росії та план з розширення.

автомобілі
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
16 мая
15 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.