Про це сказано в інформаційно-аналітичному огляді Наукового центру безпеки дорожнього руху мвс росії, повідомляє російське пропагандистське інформагентство тарс.

"Зафіксовано мінімальний приріст (на 0,5%) парку автомототранспортних засобів за п'ять років. Зниження темпів зростання у 2022 році є наслідком зміни геополітичної ситуації, через яку автомобільна промисловість зіткнулася з низкою нових викликів", - пояснють російські урядовці, натякаючи на запровадження санкцій і вихід багатьох автокомпаній з ринку рф.

Крім того, в росії зросла частка застарілих моделей транспортних засобів із тривалими термінами експлуатації.

"Близько 42,7% (21,6 млн) легкових, 55,4% (3,7 млн) вантажних автомобілів, 39,1% (0 ,33 млн) автобусів, 85,6% (2 млн) мототранспортних засобів та 71,9% самохідних машин та причепів до них експлуатуються понад 10 років”, - сказано в повідомленні.

У 2022 році значно зріс (на 82%) імпорт автомобілів з пробігом, "ввезених зі східних країн", що може істотно вплинути на стан парку автомототранспортних засобів вже в 2023 році.

Нагадаємо, у грудні 2022 року стало відомо, що на автомобільному ринку росії тепер представлені машини лише з двох країн - Китаю та власне самої рф.

Додамо, що НАЗК внесло китайську автомобілебудівну компанію Great Wall Motor до міжнародних спонсорів війни за відмову йти з ринку росії та план з розширення.