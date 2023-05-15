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Bloomberg: Макрон хоче звернутися до Китаю з планом, який може призвести до переговорів між росією та Україною19.04.2023 / 12:18Последние новости рубрики
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Демченко: рф активно виводить з білорусі свої підрозділи
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15:23
У рф зафіксовано мінімальний приріст парку автомототранспортних засобів, - ЗМІ
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лукашенко: білорусь уже кілька діб зберігає підвищену боєздатність військ
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лукашенко з'явився на публіці вперше після візиту до росії 9 травня
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14:20
Сійярто полетів у Китай з метою обговорити так званий "мирний план" Пекіна
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Коли потрібно укладати договір страхування16.05.2023 / 02:20Последние новости рубрики
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Марченко: Зниження ставок за ОВДП — одне з завдань Мінфіну
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14:20
ЄК вперше підготувала економічний прогноз для України
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The New York Times: У росію в обхід санкцій надходять запчастини для літаків Boeing та Airbus
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Підласа: На ліквідацію наслідків збройної агресії в бюджеті є 61,7 млрд грн
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Країни G7 та ЄС можуть заборонити імпорт російського газу за деякими маршрутами
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Топ-5 материалов для ножек столов, их преимущества и недостатки06.05.2023 / 23:42Последние новости рубрики
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5 особенностей iPhone, о которых вы могли не знать28.04.2023 / 20:47
Для чого потрібне КАСКО та де оформити цей договір22.04.2023 / 16:37Страхування автомобіля буває обов’язковим і добровільним. До першого різновиду відноситься ОСЦПВ, яке покриває відповідальність водія перед третіми особами. Щоб розраховувати на відшкодування власних збитків внаслідок певних подій, потрібна страховка автомобіля КАСКО. Оформити її можна на сайті страхової компанії «ПЗУ Україна»: https://www.pzu.com.ua/individual/avto/kasko.html.Последние новости рубрики
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У річницю повного звільнення Київщини у Бородянці відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем»03.04.2023 / 15:34Последние новости рубрики
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