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ДПСУ: Під час виїзду з України до 150 чоловіків щодня отримують відмови

05.06.2023 / 09:10
До 150 чоловіків призовного віку щодня отримують відмови під час виїзду з України за кордон, ще приблизно 20 затримують під час спроби незаконного перетину поза пунктами пропуску.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"Щодня отримують відмову в перетині кордону 120-150 осіб, оскільки вони не відповідають тим виняткам у правилах, які дозволяють їм перетинати кордон, що визначені постановою уряду №57. У пунктах пропуску намагаються використовувати підроблені довідки та документи", - сказав Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, зафіксовано навіть випадки підробок свідоцтв про смерть дружини. "Роблять це тому, що батькам-одинакам дозволено перетинати кордон. Також підробляють документи про своїх дітей - намагаються надати свідоцтво, що нібито мають трьох дітей віком до 18 років. Або документи з військкоматів, що вони непридатні до військової служби", - повідомив представник прикордонників.

ДПСУ також повідомила про припинення доступу до системи "Шлях" 38 перевізників-ліцензіатів системи, а також про сповіщення про підозру 126 особам, які незаконно перетинали кордон за цією системою.

Як зазначив Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, "ФОП, які мають доступ до системи "Шлях", періодично зловживають своїм правом і вносять до системи осіб, які не є водіями. Працівники ДПС фіксують випадки подібних порушень і передають ці відомості або обласним військовим адміністраціям, або Мінінфраструктури, або правоохоронним органам для притягнення таких осіб до відповідальності за недостовірне внесення інформації".

Демченко, ДПСУ
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