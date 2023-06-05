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Ткаченко: росія, як країна, що забирає життя українських дітей, не має права на існування

05.06.2023 / 11:12
росія, як країна, що забирає життя і калічить долі українських дітей, не має права на існування.

Як передає Укрінформ, про це написав у Телеграмі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, “ще вчора було 484 дитячих життя, які забрала в нас росія. Сьогодні вже 485. Сотні скалічених, тисячі депортованих маленьких українців”.

“Страшно, що існує День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України. Ця дата навічно закарбується в нашій історії. Щоб ми ніколи не забули і ніколи не пробачили”, - підкреслив Ткаченко.

Як наголосив очільник МКІП, “країна, яка забирає життя нашого майбутнього, не має права на існування”.

Ткаченко
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