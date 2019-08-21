Войти | Зарегистрироваться
17:38

среда,
21 августа
Онлайн
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Ткаченко ушел с должности гендиректора 1+1

21.08.2019 / 17:18
Избранный нардеп от партии “Слуга народа” Александр Ткаченко ушел с должности гендиректора телегруппы 1+1 media.

Об этом он заявил 20 августа на встрече с журналистами.

По его словам, в связи с его уходом 1+1 media меняет структуру управления, а сам Ткаченко станет почетным президентом медиахолдинга. Он также уточнил, что продал свои миноритарные доли в связанных с 1+1 компаниях.

"Долю в "плюсах" в 5% продаю инвестиционной компании", - уточнил он и добавил, что избранные нардепами журналисты телеканала также продадут свои доли.

Ткаченко занимал пост генерального директора группы 1+1 media с августа 2008 года. В холдинг входят телеканалы "1+1 ", "2+2 ", "ТЕТ ", "ПлюсПлюс ", "Бигуди ", "Униан-ТВ", "1+1 International ", Ukraine Today, а также сейлз-хаус Плюсы и компания по производству телеконтента 1+1 продакшн.

Отметим, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 19 августа зарегистрировала 93 народных депутата, в том числе Александра Ткаченко, который входит в первую десятку списка партии “Слуга народа”.

Напомним, в конце июля мэр Киева Виталий Кличко назвал Ткаченко одним из “кураторов” по Киеву, которого ему якобы пытается навязать Офис президента Украины, в частности, его руководитель Андрей Богдан.

Источник

1+1, ВР, Ткаченко, Слуга народа, нердеп
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.