"Слуга народа" хочет провести заседание новой Рады уже в августе

Об этом рассказал в эфире Радио Свобода руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко.

По его словам, в партии планируют не ждать крайнего срока, который предусматривает закон.

"Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. Пятнадцатое (августа - ред.) – это так, может, еще рано... Кстати, хорошая идея, привязать это ко Дню Независимости", - сказал Корниенко.

Согласно Конституции, на свое первое заседание Рада должна собраться до 9 сентября 2019 года включительно, то есть "не позднее чем на тридцатый день после официального объявления результатов выборов".

Внеочередные парламентские выборы в Украине запланированы на 21 июля.

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