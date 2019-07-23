Войти | Зарегистрироваться
12:57

вторник,
23 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

"Слуга народа" ожидает получить 255 мест в парламенте

23.07.2019 / 11:48
По данным параллельного подсчета голосов, который ведется в партии "Слуга народа", политсила может получить 255 мест в Верховной Раде ІХ созыва.

Об этом 22 июля сообщил руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге.

"Примерно от 125 до 127 мест мажоритарных у нас и 121-122, кажется, по списку", - сказал Корниенко.

Он также представил схему моделирования представительства партий в Верховной Раде.

Так, по данным параллельного подсчета голосов, которые ведут в партии, "Слуга народа" может получить около 255 мандатов, "Оппозиционная платформа "За жизнь" - 45 мест в парламенте, самовыдвиженцы - 42, партия ВО "Батькивщина"- 25, "Европейская солидарность"- 22, "Голос"- 18, "Оппозиционный блок"- 5. От партий "Объединение Самопомощь", ВО "Свобода", "Единый центр", "Белая Церковь вместе", по расчетам "Слуги народа" может попасть по 1 депутату.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По результатам Национального экзит-пола, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).

Источник 

выборы, ВР, Слуга народа
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 июля
22 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.