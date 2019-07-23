"Слуга народа" ожидает получить 255 мест в парламенте

Об этом 22 июля сообщил руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге.

"Примерно от 125 до 127 мест мажоритарных у нас и 121-122, кажется, по списку", - сказал Корниенко.

Он также представил схему моделирования представительства партий в Верховной Раде.

Так, по данным параллельного подсчета голосов, которые ведут в партии, "Слуга народа" может получить около 255 мандатов, "Оппозиционная платформа "За жизнь" - 45 мест в парламенте, самовыдвиженцы - 42, партия ВО "Батькивщина"- 25, "Европейская солидарность"- 22, "Голос"- 18, "Оппозиционный блок"- 5. От партий "Объединение Самопомощь", ВО "Свобода", "Единый центр", "Белая Церковь вместе", по расчетам "Слуги народа" может попасть по 1 депутату.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По результатам Национального экзит-пола, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).

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