В Киево-Печерской лавре празднуют день памяти преподобного Антония Печерского

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре празднуют день памяти преподобного Антония Печерского.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, праздничное богослужение в Успенском соборе Лавры сегодня возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Его Блаженству сослужили архиереи Украинской Православной Церкви, гости и братия Киево-Печерской обители в священном сане.

По окончании Божественной литургии в Успенском соборе архиереи, духовенство и верующие прошли крестным ходом к Ближним (Антониевым) пещерам.

Всего в обители в этот день будут совершены пять литургий, в том числе ночное богослужение.

Вчера, накануне дня памяти преподобного Антония Печерского, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в этом же соборе.

Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 году в городе Любече, недалеко от Чернигова. С юных лет подвижник хотел послужить Богу в монашеском чине. Промыслом Божиим прп. Антоний удостоился принять монашество на Святой Горе Афон. Там он получил повеление от игумена вернуться на Родину и совершать среди земляков свой монашеский подвиг. Вместе с этим благословением будущий основатель Киево-Печерского монастыря получил от игумена пророческую установку: «Пусть будет на тебе благословение Святой Афонской Горы, от тебя возникнет много иноков». Впоследствии преподобный создал первый русский монастырь - Киево-Печерскую обитель, из-за чего был прославлен Церковью как начальник всех русских монахов.