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На ярмарке «Медовый Спас» в Киево-Печерской лавре представили церковную продукцию и мед со всей Украины

12.08.2019 / 14:56
На ярмарке «Медовый Спас» в Киево-Печерской лавре представили церковную продукцию и мед со всей Украины
Киево-Печерская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Выставка работает на территории Нижней Лавры в крытой галерее

В субботу, 10 августа, на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры открылась православная выставка «Медовый спас».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт обители, перед началом работы выставки-ярмарки молебен совершил помощник главы Отдела социального служения архимандрит Глеб.

Также отец Глеб пояснил, что 14 августа начинается Успенский пост и по уставу освящается мед нового сбора.

«Нужно своими делами и всей своей жизнью стремиться к тому, чтобы спасение стало возможным и для нас, чтобы мы могли изменить свою жизнь к лучшему. А взирая на нас, и другие смогли стать лучше! Пусть Всемилостивый Господь обильно благословит всех вас Своими щедрыми дарами и ниспошлет благость, мир, долготерпение и укрепит в ваших трудах и начинаниях», - сказал он.

По окончании молебна все участники и представленные ими товары были окроплены святой водой.

В работе ярмарки принимают участие представители ближнего зарубежья, украинских епархиальных структур, церковных издательств и мастерских из монастырских обителей.
Ассортимент представлен предметами и церковной утварью, которые используются при совершении богослужений и церковных Таинств, а также келейно. Здесь можно выбрать иконы, духовную литературу, музыкальные произведения, аудио- и видеозаписи церковных песнопений, православные фильмы, изделия мастеров различных направлений народных ремесел, изделия швейного производства, травяные сборы, лечебные и поддерживающие общий тонус организма монастырские чаи, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи.

Выставка работает на территории Нижней Лавры в крытой галерее, ведущей от Успенских ворот к площади Ближних пещер, а также на улице, ведущей к Дальним пещерам.

Ярмарка будет проходить с 10 по 20 августа.

Источник: Inpress.ua
упц мп, Киево-Печерская лавра, УПЦ, Спас
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