Войти | Зарегистрироваться
17:03

понедельник,
12 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Ужгороде проведут международную конференцию, посвященную связям Закарпатья с Афоном

12.08.2019 / 15:38
В Ужгороде проведут международную конференцию, посвященную связям Закарпатья с Афоном
Святая Гора Афон Источник: Центр информации УПЦ
Во время работы конференции будет проведен ряд презентаций научных изданий Международного института афонской наследия

В Ужгороде проведут международную научную конференцию, посвященную связям Закарпатья с Афоном.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, международная научная конференция «Закарпатье и Афон: духовно-культурные связи», приуроченная к 120-летию со дня рождения иеромонаха Аввакума (Вакарова), пройдет 6-7 ноября в Мукачево.

Конференция организована Богословско-историческим научно-исследовательским центром имени архимандрита Василия (Пронина) Мукачевской епархии УПЦ и Международным институтом афонской наследия.

Работа секций будет проходить по темам:

- Закарпатье и Афон: духовно-культурные связи.
- Закарпатский и афонский подвижник благочестия иеромонах Аввакум (Вакаров; 1899 - 1972).
- Традиции исихазма, православное монашество и монастыри.
- Древняя литература Закарпатья и церковная традиция.
- Кириллические рукописные книги и старопечатные книги на Афоне, Балканах и в Центральной и Восточной Европе.
- Практика богослужебного пения и традиции местных произношений (изводов) церковнославянского языка.
- Личность и Церковь: феномен подвижничества и его роль.

Во время работы конференции будет проведен ряд презентаций научных изданий Международного института афонской наследия.

Для участия в конференции необходимо до 10 октября прислать заявку с темой доклада на электронную почту: jurijdanilec@gmail.com. Количество участников ограничено. Возможно заочное участие.

Материалы конференции будут опубликованы в научном сборнике.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Афон, Святая Гора Афон
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.