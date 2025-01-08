Кораблі НАТО будуть охороняти кабелі у Балтійському морі, - ЗМІ

Планується, що кораблі залишатимуться в морі до квітня 2025 року, пише Yle.

Основною місією буде охорона енергетичних та телекомунікаційних кабелів, які є критично важливою інфраструктурою для регіону.

Як зазначають експерти, кораблі діятимуть насамперед як стримувальний фактор, адже у міжнародних водах НАТО не має права перешкоджати руху суден інших країн.

Окрім кораблів НАТО, Фінську затоку продовжать патрулювати фінські та естонські військові судна.

Рішення про збільшення присутності було ухвалене 30 грудня на прохання урядів Фінляндії та Естонії.

Це сталося після інциденту 25 грудня, коли танкер Eagle S, імовірно пов’язаний із тіньовим флотом Росії, пошкодив електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, а також кілька телекомунікаційних кабелів у Фінській затоці.

Крім того, Об’єднані експедиційні сили під керівництвом Великої Британії заявили про посилення моніторингу за рухом суден поблизу важливої інфраструктури в Балтійському морі. Для цього використовуватимуть штучний інтелект.

У Балтійському морі за останні роки неодноразово фіксували пошкодження кабелів та газопроводів. У листопаді 2024 року було пошкоджено телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

Роком раніше, у жовтні 2023 року, судно Newnew Polarbear спричинило аварію на газопроводі Balticconnector та кількох телекомунікаційних кабелях. Ще раніше, у вересні 2022 року, було пошкоджено газопровід Північний потік-2.