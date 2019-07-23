В Раде рассказали, когда новоизбранные депутаты должны собраться

Об этом говорится в плане действий до начала первой сессии проекта ЕС-ПРООН по парламентской реформы, опубликованном главой пресслужбы ВР Ириной Кармелюк.

"Не позднее, чем на 30-й день после обнародования результатов выборов Верховная Рада нового созыва собирается на первую сессию в зале заседаний ВРУ. Перед началом первой сессии проходит торжественное заседание, на котором депутаты принимают присягу", - говорится в разъяснении к плану действий.

План предусматривает, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определяет результаты выборов в общегосударственном округе и в одномандатных избирательных округах до 5 августа 2019 года, но не позднее, чем на 15 день со дня голосования.

Не позднее чем на 5 день со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует результаты выборов в газетах "Голос України" и "Урядовий кур'єр". Для избранного лица это является основанием для увольнения с работы, не совместимой с депутатским мандатом или принятия решения о прекращении действия другого представительского мандата.

Подготовительная депутатская группа, которая готовит предложения по организации и проведению пленарных заседаний первой сессии, формируется не позднее, чем через пять дней после обнародования результатов выборов. Первое заседание этой группы созывается не позднее, чем через 10 дней после официального обнародования результатов выборов.

Не позднее, чем через семь дней после обнародования результатов выборов Аппарат ВРУ посылает избранным лицам документы для подготовки к первой сессии. Перечень документов опубликован в плане.

Не позднее чем на 20 день со дня обнародования результатов выборов новоизбранные депутаты представляют в ЦИК документы для их регистрации народными депутатами Украины: документы об их увольнении с работы, не совместимой с депутатским мандатом, и (или) копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата, поданного в соответствующий совет. При получении документов ЦИК принимает решение о регистрации избранных лиц народными депутатами Украины.

В Украине 21 июля состоялись внеочередные парламентские выборы.

За результатами экзит-полов лидирует партия "Слуга народа", которая имеет шанс создать монокоалицию.

По результатам Национального экзит-пола в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа – По жизни" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), «Батькивщина» (7,4%) и "Голос" (6,5%).

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