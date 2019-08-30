Первые селфи и присяга: новая Рада провела торжественное заседание

Открыл заседание спикер ВР предыдущего созыва Андрей Парубий. Далее прозвучал государственный Гимн Украины.

На заседание пришли четыре экс-президента: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко

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Президент Украины Владимир Зеленский занял место в президентской ложе парламента.

Зачитал клятву самый старший депутат, 78-летний Юлий Иоффе, избранный от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь”.

В "свободное" время депутаты делали селфи. После чего прошли в кулуары второго этажа, где возле столов регистрации подписали текст присяги и получили удостоверения.