Зеленский в Варшаве принял участие в мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой войны

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Глава Украинского государства вместе с другими участниками мемориальных мероприятий присоединился к церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата", - говорится в сообщении.

Присутствующие почтили память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.

Согласно информации польской стороны, в мероприятиях приняли участие около 40 иностранных делегаций. В частности, в Варшаву прибыли вице-президент США Майк Пенс и Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Президенты, главы правительств и делегаций оставили записи в Книге памяти, а также сделали символические удары в Колокол памяти.

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