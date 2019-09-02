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Зеленский в Варшаве принял участие в мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой войны

02.09.2019 / 09:14
Президент Владимир Зеленский в Варшаве принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и присоединился к церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Глава Украинского государства вместе с другими участниками мемориальных мероприятий присоединился к церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата", - говорится в сообщении.

Присутствующие почтили память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.

Согласно информации польской стороны, в мероприятиях приняли участие около 40 иностранных делегаций. В частности, в Варшаву прибыли вице-президент США Майк Пенс и Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Президенты, главы правительств и делегаций оставили записи в Книге памяти, а также сделали символические удары в Колокол памяти.

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память, Польша, Вторая мировая война, Зеленский
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