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Второе сентября: фоторепортаж со школьных линеек

03.09.2019 / 09:32
Уже традиционно в первый день учебного года в школах Украины проходит праздничная линейка, где звучит первый звонок.

Уже традиционно в первый день учебного года в школах Украины проходит праздничная линейка, где звучит первый звонок.

В этот его услышали более 400 тысяч первоклассников. Наибольшее количество первоклассников примут школы Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

Источник 

школа, первый звонок, День знаний
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