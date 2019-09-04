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На Хортице нашли святилище, которому почти 5000 лет

04.09.2019 / 09:20
Запорожские археологи обнаружили на острове Хортица каменную конструкцию диаметром 9,5 метра. Предположительно, комплексу 4000 - 5000 лет.

Об этом рассказал старший научный сотрудник отдела охраны памятников истории, археологии и природы Национального заповедника "Хортица" Дмитрий Никоненко.

«Святилище находится в балке Каракайка, всего в нескольких метрах от того, что мы исследовали в 2013 году, но значительно больше. Святилище в диаметре 9,5 метра. Видно, что в центре есть круг из массивных плит. Возможно, нас ожидает погребение, но это может быть и просто культовый памятник», - говорит Никоненко.

Обнаружили святилище случайно. Как оказалось, Дмитрий гулял со своим маленьким сыном по острову и обратил внимание на поляну на возвышенности. Начал исследовать место специальным щупом и понял, что под песчаным грунтом камни. Уже через пару дней на поляне стартовали разведывательные работы.

Археологи говорят, что исследовать святилище будут примерно месяц.

«Святыни - как пазлы. Сейчас они не собраны и поэтому картинка не понятна. Уверен, что Хортица преподнесет еще много сюрпризов», - говорит научный сотрудник заповедника Хортица Вячеслав Зайцев.

К слову, он считает, что обнаруженные камни - это крепида и в ее основе, скорее всего, есть захоронения.

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Хортица, святилище
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