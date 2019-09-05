Андрей Шевченко прокомментировал открытие "звезды" в свою честь в Киеве

Комментируя событие, Андрей Шевченко отметил, что ему очень приятно находиться вместе с другими украинскими героями на “Аллее звезд”, имеющей большую ценность для молодежи.

“Очень приятно находиться со всеми нашими героями на этой аллее. Я желаю нашей молодой сборной и каждому из вас когда-нибудь тоже оказаться здесь. Наше государство еще очень молодое, находится в процессе строительства, и очень важная составляющая для его развития - это спорт. Поэтому мне очень приятно, что у нас есть такая аллея и она нужна для того, чтобы наше молодое поколение имело живой пример, глядя на этих известных личностей, и воспитывалось на примерах наших известных спортсменов”, - цитирует Шевченко XSPORT.

4 сентября вместе со "звездой" Андрея Шевченко на "Алее звезд" открылись "звезды" украинских спортсменов Ирины Дерюгиной (художественная гимнастика) и Дмитрия Христича (хоккей).

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