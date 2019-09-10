Войти | Зарегистрироваться
10:38

вторник,
10 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

Уникальные кадры Нового моста в Днепре: ночью там особенно красиво

10.09.2019 / 09:41
Открытие в Днепре Нового моста после капитального ремонта вызвало бурю эмоций и восторг среди горожан.

В сети днепряне активно выкладывают фото и видео Нового моста со всех сторон, а корреспонденты «Днепровской панорамы» подготовили фоторепортаж ночного моста.

Уникальные кадры Нового моста в Днепре: ночью там особенно красиво (Фоторепортаж). Новости Днепра

 

Уникальные кадры Нового моста в Днепре: ночью там особенно красиво (Фоторепортаж). Новости Днепра

 

Уникальные кадры Нового моста в Днепре: ночью там особенно красиво (Фоторепортаж). Новости Днепра

 

Уникальные кадры Нового моста в Днепре: ночью там особенно красиво (Фоторепортаж). Новости Днепра

 

Уникальные кадры Нового моста в Днепре: ночью там особенно красиво (Фоторепортаж). Новости Днепра

 

Уникальные кадры Нового моста в Днепре: ночью там особенно красиво (Фоторепортаж). Новости Днепра

Уникальные кадры Нового моста в Днепре: ночью там особенно красиво (Фоторепортаж). Новости Днепра

Источник

мост, Днепр
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 сентября
9 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.