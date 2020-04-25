Войти | Зарегистрироваться
07:34

пятница,
26 апреля
Онлайн
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

НБУ: Найбільший інтерес бізнесу до позик МСП, довгострокових і гривневих кредитів

25.04.2024 / 16:25
Вітчизняні банки очікують зростання обсягів кредитування бізнесу й населення впродовж наступних 12 місяців та вперше з початку повномасштабного вторгнення прогнозують підвищення якості кредитного портфеля.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України за результатами щоквартального опитування банків про умови кредитування.

Зазначається, що у I кварталі 2024 року регулятор фіксує поліпшення оцінок стосовно основних показників кредитування.

За даними НБУ, наразі найбільший інтерес бізнесу – до позик МСП, довгострокових і гривневих кредитів.

"Посилюють попит потреба в оборотному капіталі й капітальних інвестиціях та реструктуризація боргів, а також нижчі ставки для МСП. Фінустанови очікують збільшення попиту на всі види позик для бізнесу в II кварталі", - зауважують в НБУ.

При цьому, як повідомляють у регуляторі, попит населення на позики стимулювали кращі споживчі настрої.

Крім того банки, які відзначили приріст попиту на іпотеку, назвали додатковими факторами ліпші перспективи ринку нерухомості та зменшення кредитування іншими банками. Надалі банки очікують зростання попиту населення на споживчі кредити, водночас попит на іпотеку не зміниться.

Як підкреслюють в НБУ, фінустанови підвищили стандарти корпоративного кредитування, найбільше – для позик великим підприємствам, валютних і довгострокових кредитів.

"У ІІ кварталі банки планують пом’якшити кредитні стандарти для МСП та короткострокових позик, посилити – для великих підприємств та валютних кредитів", - зауважують в НБУ.

Там додають, що рівень схвалення заявок для кредитів бізнесу в цілому зменшився вперше за останні 12 місяців, передусім через зниження їх кількості для кредитів великим підприємствам, а також валютних і довгострокових позик. Натомість рівень схвалення заявок для кредитів МСП зростає четвертий квартал поспіль.

"Банки посилили кредитні стандарти для іпотечних кредитів, водночас продовжують послаблювати стандарти для споживчих кредитів п’ятий квартал поспіль. У II кварталі банки планують пом’якшити кредитні стандарти для домогосподарств, переважно для іпотеки", - йдеться в повідомленні НБУ.

За даними регулятора, рівень схвалення заявок для населення зріс лише на іпотечні кредити завдяки певному пом’якшенню заставних вимог.

"Фінустанови повідомили про зростання кредитного ризику та певною мірою – валютного. Зміни інших ризиків не були суттєвими. У ІІ кварталі респонденти очікують передусім на зростання процентного та кредитного ризиків", - зазначають в НБУ.

НБУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
25 апреля
24 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.