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Шаппс: НАТО потрібно збільшити видатки на оборону до 2,5%

25.04.2024 / 18:30
НАТО потрібно збільшити цільовий показник видатків на оборону держав у складі Альянсу до 2,5%.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

За його словами, сьогоднішній світ небезпечний, тому додаткові витрати на захист є вкрай важливими.

«Коли ми поїдемо на саміт, присвячений 75-річчю НАТО, який пройде у Вашингтоні в липні, я твердо відстоюватиму цю позицію», – підкреслив Шаппс.

Очікується, що країни у складі Північноатлантичного блоку збільшать витрати на оборону до 2% свого ВВП.

Лише 18 держав із 32 країн-членів вже досягли цього показника.

Наприклад, Німеччина лише цього року збільшила витрати до зазначеної відмітки.

Водночас після заяви кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він не захищатиме європейських партнерів по НАТО у разі збройного нападу на них, у Європі системно порушують дискусії на тему збільшення власних витрат на оборону.

«Якщо інші країни-члени досягнуть цільового показника, який пропонує Велика Британія, різниця буде помітною», — резюмував Шаппс.

Шаппс, МО Британії
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