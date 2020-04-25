Боррель: ЄС розробив план використання доходів від заморожених активів рф

Про це 23 квітня повідомив сайт Європейської комісії.

Боррель нагадав, що перший крок у цьому питанні було зроблено в лютому.

"Запроваджено правила для центральних депозитаріїв цінних паперів, які генерують доходи від активів. Їх потрібно відокремити, ідентифікувати та обліковувати їх окремо. Тепер такі доходи знаходяться на окремих накопичувальних рахунках", - зазначив він

За словами Борреля, такий механізм вилучення доходів від російських активів може приносити три мільярди євро на рік.

"Ці доходи не належать росії, оскільки не є суверенними активами, адже є різниця між капіталом і доходом від нього", - додав він.

Раніше повідомлялося, що лідери Європейського Союзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій.