Сунак: Британія планує перевести власні витрати на оборону на воєнні рейки

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. За його словами, є три пріоритети витрат на оборону.

Серед пріоритетів витрат на оборону Велика Британія виділяє запаси боєприпасів, готовність до збільшення потужностей та виділення 2,5% ВВП до 2030 року.

За словами прем’єр-міністра, Британії необхідно більше запасів боєприпасів, а промисловість має поповнювати їх значно швидше.

У Великій Британії виділили 10 млрд фунтів стерлінгів (понад €11,3 млрд) для виробників зброї, щоб дати галузі впевненість у довгостроковому фінансуванні та наявності контрактів. На його думку, це дасть можливість бути готовими до збільшення потужностей.

Водночас Ріші Сунак зазначив, що Британія має наміри вийти на рівень виділення 2,5% ВВП на оборону до 2030 року.

Прем’єр-міністр Британії закликав лідерів збільшувати інвестиції в Україну, тому що це дозволяє стримувати росію, тоді кремлівський диктатор володимир путін не зможе захопити більше територій.