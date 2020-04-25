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Сунак: Британія планує перевести власні витрати на оборону на воєнні рейки

24.04.2024 / 18:30
Велика Британія планує перевести власні витрати на оборону на воєнні рейки. Причиною такого рішення став досвід повномасштабної війни Росії проти України.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. За його словами, є три пріоритети витрат на оборону.

Серед пріоритетів витрат на оборону Велика Британія виділяє запаси боєприпасів, готовність до збільшення потужностей та виділення 2,5% ВВП до 2030 року.

За словами прем’єр-міністра, Британії необхідно більше запасів боєприпасів, а промисловість має поповнювати їх значно швидше.

У Великій Британії виділили 10 млрд фунтів стерлінгів (понад €11,3 млрд) для виробників зброї, щоб дати галузі впевненість у довгостроковому фінансуванні та наявності контрактів. На його думку, це дасть можливість бути готовими до збільшення потужностей.

Водночас Ріші Сунак зазначив, що Британія має наміри вийти на рівень виділення 2,5% ВВП на оборону до 2030 року.

Прем’єр-міністр Британії закликав лідерів збільшувати інвестиції в Україну, тому що це дозволяє стримувати росію, тоді кремлівський диктатор володимир путін не зможе захопити більше територій.

Велика Британія, Сунак
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