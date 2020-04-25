Лубінець: МФЧХ, організація зі світовим іменем, перетворилася на адвоката російських злочинців

Як передає Укрінформ, про це уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець заявив у Фейсбуці.

"Наразі заява федерації виглядає як намагання врятувати ім’я та репутацію російського Червоного Хреста, а також тільки показує безсилість і застарілість системи. Адже росіяни скоїли конкретні кримінальні злочини та продовжують використовувати ім'я міжнародної організації як прикриття за свої злочини. Також цинічно виглядає заява запровадити курси для персоналу РЧХ з МГП. Мабуть, для того, щоб вони краще приховували свої злочини. Тому вирішили "повчити" МГП", - написав Лубінець.

Він підкреслив, що МТЧХ, констатуючи відсутність російського ЧХ у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, нічого не говорить про його діяльність у Криму. При цьому РЧХ вкрав у Криму майно Національного Товариства Червоного Хреста України, щодо чого відкрите кримінальне провадження.

Лубінець також назвав жалюгідною позицію МТЧХ щодо співпраці РЧХ із табором "Артек" у Криму, на директора якого накладені санкції за причетність до депортації українських дітей. "У висновках федерації наразі йдеться тільки про те, що “партнерство РЧХ з табором “Артек” вимагає серйозного перегляду”. Ці слова виглядають жалюгідно: адже коли є факти – потрібна дія, а не розгляд ситуації з різних сторін", - написав омбудсмен.

Лубінець вважає, що МТЧХ треба звернути увагу на те, що РЧХ збирав кошти для сімей мобілізованих і військовослужбовців росії, а також підтримував кампанії з мобілізації для війни в Україні.

"Міжнародні організації не можуть мовчанням підігравати російській агресії! Інакше вони не допомагають, а лише шкодять світовому правопорядку! Вважаю, що МФЧХ, організація зі світовим іменем, перетворилася на адвоката російських злочинців", - наголосив Лубінець.

Він зауважив, що отримав підтвердження щодо майбутньої зустрічі з новою президенткою Червоного Хреста і планує підняти вище зазначені питання у розмові з нею.