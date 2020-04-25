DW: Продовження українським біженцям посвідки на проживання в Німеччині не передбачає наявності в них чинного паспорта

Про це заявив представник берлінського Сенату, тобто уряду Берліна, що має статус однієї з 16 федеральних земель ФРН, у відповіді на запит DW, передає Укрінформ.

Зазначається, що усі питання щодо перебування іноземців у Німеччині належать до компетенції саме земельної влади.

Право на перебування в країні та всі пов'язані з цим можливості, підкреслює представник Сенату, залишаються чинними незалежно від рішення МЗС України тимчасово призупинити надання консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців (Landesamt für Einwanderung) видасть йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт. Головне, щоб у німецької влади була бодай яка-небудь можливість встановити особу, йдеться у повідомленні.

Щоправда, додає представник Сенату, робитиметься це лише у виняткових випадках, оскільки правила перебування іноземців у Німеччині дозволяють імміграційним відомствам видавати німецькі документи, що замінюють документи, особам призовного віку, якщо вони можуть довести наявність для поїздки вагомих причин. Військовий обов'язок сам по собі вважається в Німеччині цілком прийнятним громадянським обов'язком.

«Відповідні платні клопотання про видачу німецького проїзного документа будуть ретельно перевірятися і, як правило, відхилятися», - попереджає представник Сенату.