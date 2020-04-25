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Мудра: Обговорили з іноземними дипломатами можливість притягнути рф до відповідальності за обстріли об'єктів енергетики

26.04.2024 / 09:10
Заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, генеральний прокурор Андрій Костін та іноземні дипломати взяли участь у заході, що відбувся в Посольстві Нідерландів в Україні, під час якого обговорили можливість притягнути рф до відповідальності за обстріли об'єктів енергетики.

Як повідомляє пресслужба президента, Мудра наголосила, що важливо створити спеціальний трибунал за злочин агресії, міжнародний компенсаційний механізм та конфіскувати російські активи, щоб наповнити ними компенсаційний механізм. Заступниця голови ОП додала, що наприкінці 2023 року загальні потреби України у відновленні оцінювали майже в $486 млрд.

"Усі пошкодження енергетичної інфраструктури будуть зафіксовані, буде подано претензії та визначено компенсацію. Але вона буде виплачена, якщо ви зробите правильний вибір і конфіскуєте заморожені активи для фінансування механізму компенсації. Хочу подякувати США за ухвалення прогресивного закону. Близько 300 мільярдів доларів російських державних активів заморожені по всьому світу. Закликаю всіх приєднатися до цієї ініціативи", - наголосила вона.

Під час зустрічі сторони також обговорили зміцнення співпраці з міжнародними партнерами щодо фіксації та документування воєнних злочинів рф і посилення боротьби з обходом санкцій.

Костін, енергетика, Мудра
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