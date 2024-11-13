Експерт: Політичне керівництво багатьох країн НАТО не готове до рішучих кроків

Про це в коментарі Укрінформу заявив президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар.

«Функціональність 5 статті потребує перевірки вже зараз, а не тоді, коли росія здійснить прямі агресивні дії. Як зазначив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер, превентивні заходи мають стати основою стратегії Альянсу. Однак наразі політичне керівництво багатьох країн НАТО не готове до рішучих кроків. Історія постачання Україні сучасних систем озброєння, таких як HIMARS, F-16 чи ракети Storm Shadow, яскраво демонструє цю нерішучість. Між прийняттям рішень і їх реалізацією минають місяці, а то й роки», – констатував Гончар.

За його словами, це дозволяє Кремлю діяти агресивно, не очікуючи серйозної протидії.

«кремль залякує, зміщуючи акцент своєї ядерної доктрини від стримування до погроз. Я думаю, що це зрозуміли і в Лондоні, і в Парижі. І саме тому навесні цього року Макрон заговорив про можливість boots on the ground, тобто чобота НАТО на українській землі для допомоги Україні. Однак минуло вже понад пів року, а реальних кроків у цьому напрямку ми так і не побачили. Дискусії тривають, але їх результати залишаються на рівні слів», - сказав президент Центру глобалістики «Стратегія XXI».

На його думку, у нинішніх умовах досягнення консенсусу серед 32 країн-членів НАТО видається малоймовірним, тож єдиним виходом є формування «коаліції рішучих».

«До її складу могли б увійти країни, які вже зараз демонструють готовність до активних дій: Франція, Велика Британія, Чехія, Польща, країни Балтії та Скандинавії. Для цього не потрібен консенсус цілого НАТО – достатньо рішення окремо взятої країни або кількох країн на рівні національному. Зрештою, путін не просто переводить ядерну доктрину з розряду стримування в розряд залякування. Він чудово розуміє: якщо не Захід в цілому, то окремі країни рано чи пізно перейдуть до більш рішучої позиції», - вважає експерт.

При цьому, за його словами, не обов'язково хтось із країн-членів повинен прийти на допомогу Україні своїми збройними силами.

«Але можна дати нам більше зброї, без обмежень, а не так, як це робиться зараз – неповною мірою, недостатньо, запізно і з малим боєкомплектом. Зрештою, Росію можна бити гібридно – її ж зброєю. Заблокувати, наприклад, проходження танкерів данськими протоками, які йдуть в балтійські порти під завантаження нафтою і нафтопродуктами. Це – як один з варіантів, проте далеко не єдиний», - підкреслив Гончар.