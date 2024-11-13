Зеленський: росія має усвідомити злочини, які вона скоює в Україні

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві.

"На що повинна піти росія? Бажано, на три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить те, що вона робить - вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що поки що плани України незмінні.

"Авжеж ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб у 2025 році закінчилася ця війна. Вибачте за недипломатичну лексику", - додав президент.

Варто зазначити, що наразі Україна та Росія не проводять мирних переговорів.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, єдині переговори, які проводять Україна та РФ, стосуються обміну полоненими.