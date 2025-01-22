Назаров: Залужний у 2022 році пропонував здійснити військову операцію на території росії

Про це в інтерв’ю BBC News сказав радник та консультант Залужного генерал-майор ЗСУ Віктор Назаров.

За його словами, наприкінці грудня 2022 року на одному із засідань Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Залужний озвучив деталі операції.

"У тому варіанті, який ми озвучували, там ішлося про Бєлгородську область. Саме пропонувалися такі напрямки дій для того, щоб створити дуже серйозну загрозу противнику. З мого боку, була пропозиція більш рішучих цілей", — сказав Назаров.

Залужний запропонував оточити або блокувати Бєлгород — обласний центр, розташований приблизно за 25 кілометрів від українського кордону.

Назаров додав, що, на думку Залужного, це дало б змогу позбавити росіян можливості наносити артилерійські та ракетні удари по Харкову, а також створити загрозу північно-східному флангу постачання матеріальних ресурсів для угруповання армії рф, що перебуває на сході України.

Однак, стверджує Назаров, політичне керівництво України нібито не зацікавилося пропозицією Залужного.

"У мене склалося враження, що вони не зацікавили нікого. А потім почалося те, що почалося і ось те, що ми бачили протягом 2024 року", — сказав Назаров.