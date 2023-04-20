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На тимчасово окупованих територіях політика рф спрямована на зміну самоідентифікації покоління

20.04.2023 / 17:28
На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються "промивати мізки" українським дітям.

Розділ про так звану "спецоперацію" включили у програму з історії, повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Також окупанти з наступного року планують ввести обов'язкову військову підготовку для учнів старших класів, аби підготувати їх до призову в армію ворога. Водночас продовжують створюватись осередки мілітаристичних угруповань "юнармії", які діють при школах", – вказав він.

Центр національного спротиву підтверджує це.

Така політика рф є ознакою геноциду. Вона спрямована на зміну самоідентифікації покоління.

Назаров
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