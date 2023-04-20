Костін: Україна має докази причетності російських спецслужб до катувань людей

Про це заявив у середу під час слухань у Конгресі США генеральний прокурор України Андрій Костін, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У процесі розслідування ми виявили докази фінансових транзакцій, які свідчать про прямий зв'язок між камерами тортур і російськими спецслужбами. Це – яскрава ознака того, що політика катувань є частиною злочинного плану москви щодо підкорення українців», - зауважив генпрокурор України.

Він поінформував конгресменів, що українські слідчі лише в Херсоні та області виявили близько 20 таких катівень, а свідчення про те, що там чинили росіяни, надали понад тисяча людей, які пройшли через це.

«Люди, які вижили, розповідають, що російські військові піддавали їх різним формам жорстокого поводження, в тому числі побиття палицями та гумовими дубинками, використання електрошокерів, імітації утоплення, роздягання догола, погроз убити чи покалічити тощо», - зазначив генпрокурор.

Він продовжив, що, за словами свідків, їх змушували вигукувати проросійські гасла та слухати російський гімн. Вночі вони чули крики інших, над якими знущалися росіяни.

Крім того, системним та поширеним злочином стали насильницькі зникнення – на всіх тимчасово окупованих територіях України.

Крім того за його словами, станом на сьогодні Генеральна прокуратура України вже зареєструвала близько 80 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами та їхніми «проксі», і ця кількість стрімко зростає, особливо після звільнення тимчасово окупованих територій.

Особливих масштабах така картина відкривається після деокупації українських територій.

«Наприклад, коли українські військові звільнили Херсон у листопаді 2022 року, там було виявлено таку саму схему варварських злочинів, як у Бучі та інших містах Київської області, в Сумах, Чернігові та Ізюмі»,- зазначив генпрокурор.

За його словами, на сьогодні лише в Херсоні та області відкрито понад 13 тисяч кримінальних справ щодо злочинів, скоєних російськими військами. Він зауважив, що росіяни систематично застосовували тортури та зґвалтування, а також чинили масові страти, після чого по всій країні стали з’являтися місця масових поховань.

«Ці дії не мають нічого спільного з веденням війни за нормами міжнародного гуманітарного права. Їхня мета – посіяти страх і жах»,- наголосив Костін.