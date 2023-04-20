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Скібіцький: Ядерні погрози путіна не впливають на військову допомогу Україні

19.04.2023 / 17:29
Ядерні погрози президента росії володимира путіна не впливають на військову допомогу Україні.

Ядерні погрози президента росії володимира путіна не впливають на військову допомогу Україні.

путін не вперше застосовує ядерний шантаж, сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, передає Gazeta.ua.

"Найголовніше – це не впливає на міністрів оборони, які збираються у Рамштайні. На обивателя в рамках пропаганди це може діяти, але професіонали все розуміють", – сказав він.

Україні надали більше озброєння, коли Сили оборони вийшли на ті можливості, які потрібні не лише для оборони, а й для наступу.

Скібіцький
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