Котенко: В Україні вважаються зниклими безвісти понад 7 тисяч військовослужбовців

Такі дані озвучив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

"Цифра така, справді, є, вона трохи більша семи тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж таки полонені", - сказав він в ефірі телемарафону.

Котенко також додав, що близько 60-65% зниклих, згідно зі статистикою, живі і перебувають у полоні.

Нагадаємо, минулого тижня Україна повернула з полону 230 осіб під час двох обмінів. Після повернення другої групи бійців наголошувалося, що 48 із 130 осіб раніше вважалися зниклими безвісти. У деяких із них тяжкі поранення та численні контузії.