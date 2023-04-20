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КМУ урегулював питання призначення допомоги при народженні дитини

19.04.2023 / 09:10
Кабінет Міністрів (КМУ) урегулював питання призначення допомоги при народженні дитини батькам, які через війну виїхали за кордон.

"Відтепер батьки, у яких з’явився малюк під час їхнього тимчасового перебування за межами України, можуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при народженні дитини. Сьогодні на засіданні Кабміну прийнято розроблену Мінсоцполітики комплексну постанову. Документом, зокрема, врегульовано питання соціальних виплат на дітей батькам, які через війну виїхали за кордон", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що до ухвалення цієї постанови жінки, які народили дитину за кордоном, могли тільки після повернення в Україну отримати допомогу, оскільки для цього була потрібна фізична присутність в органі соціального захисту населення.

"Підтримана урядом новація передбачає можливість надсилати одним із батьків, який тимчасово перебуває за кордоном, заяву на призначення допомоги до органу соцзахисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання", - йдеться в повідомленні.

Разом із заявою батько або мати також мають надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.

КМУ, дитина
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